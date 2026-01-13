Lorenzo Musetti si ritira dopo un set nell’esibizione con Zverev | nuovo problema fisico

Lorenzo Musetti si è ritirato durante l’esibizione contro Alexander Zverev, dopo aver disputato poco più di un’ora e un set. L’incontro, parte dell’Opening Week dell’Australian Open 2026, si è concluso a causa di un problema fisico che ha impedito al tennista italiano di proseguire. La partita, comunque combattuta, ha sottolineato l’importanza della condizione fisica nel tennis professionistico.

Dura poco più di un'ora ed un set combattuto il match d'esibizione tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev nell'Opening Week dell'Australian Open 2026. Il tennista toscano ha alzato bandiera bianca dopo aver perso il tie-break (per 9-7) a causa di un problema muscolare nella zona lombare. Sicuramente il neo numero cinque del mondo non ha voluto minimamente rischiare, visto che tra pochissimi giorni inizia il primo Slam dell'anno e dunque ha preferito evitare ogni possibile ulteriore inconveniente. Queste le parole di Musetti proprio al termine del match: " Speravo che oggi potesse essere un giorno migliore.

