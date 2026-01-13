Cosa: L’Orchestraccia canta Califano – Bar Califfo, uno spettacolo musicale e teatrale dedicato a Franco Califano.. Dove e Quando: Il tour parte dal Teatro Olimpico di Roma (20-23 novembre) e tocca Latina il 17 gennaio al Teatro D’Annunzio.. Perché: Un omaggio poetico e scanzonato che fonde folklore romanesco, rock e narrazione per celebrare il “Califfo”.. L’eredità artistica di Franco Califano torna a pulsare nel cuore della cultura romana e nazionale grazie a un progetto ambizioso firmato dall’Orchestraccia. Il gruppo rock-folk, ormai un punto di riferimento per la riscoperta delle radici popolari della Capitale, mette in scena L’Orchestraccia canta Califano – Bar Califfo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’Orchestraccia canta Califano: al via il tour nazionale

L'ORCHESTRACCIA canta Califano in "Bar Califfo" 17 gennaio 2026 Roma (Teatro D'Annunzio) Biglietti in vendita da “Blu Ticket” centro commerciale Latina Fiori. Info: 0773-472501. - facebook.com facebook