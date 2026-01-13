L' Orchestra della Toscana in concerto alla Città del Teatro
Giovedì 29 gennaio alle 21, la Città del Teatro di Cascina ospita l’Orchestra della Toscana in un concerto dedicato al repertorio sinfonico. L’evento propone un programma che combina una nuova composizione contemporanea con celebri opere di Tchaikovskij e Mozart, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto di rilievo.
Giovedì 29 gennaio alle ore 21 la Città del Teatro di Cascina ospita l’Orchestra della Toscana per un concerto dedicato al grande repertorio sinfonico, con un programma che unisce una nuova commissione contemporanea a capolavori di?ajkovskij e Mozart.A dirigere l’orchestra sarà Balázs Kocsár. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
