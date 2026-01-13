Londra ospita un complesso sotterraneo di 208 stanze, situato vicino ai cavi in fibra della City e alle infrastrutture di aria condizionata ad alta tecnologia. L’ambasciata cinese si trova in questa area, sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale. Un’analisi approfondita può aiutare a comprendere le potenziali implicazioni di questa presenza e dei sistemi tecnologici associati.

Un complesso sotterraneo di 208 stanze, una camera “occulta” costruita a pochi passi dai cavi in fibra che alimentano la City e sistemi di estrazione dell’aria compatibili con infrastrutture ad alta intensità di calcolo. Questo il quadro delineato da un’inchiesta del Telegraph, che sostiene di aver ottenuto le planimetrie della nuova ambasciata cinese in costruzione nel centro di Londra. Documenti che, se confermati, aprirebbero un fronte delicato sul terreno della sicurezza nazionale e dell’intelligence economica. Il quotidiano britannico sostiene infatti che la stanza più sensibile del progetto sorgerebbe lungo Mansell Street, a ridosso dei cavi che convogliano dati finanziari e traffico internet tra i data center londinesi e le dorsali transatlantiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Londra, l’ambasciata cinese e i cavi della City. Un caso di sicurezza nazionale?

Leggi anche: Taiwan, pronto il "manuale di sicurezza" in caso di attacco cinese

Leggi anche: Londra, sale sul balcone dell’ambasciata iraniana e piazza la bandiera del Scià al posto di quella della Repubblica Islamica – Il video

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Londra, l’ambasciata cinese e i cavi della City. Un caso di sicurezza nazionale? - Un complesso sotterraneo di 208 stanze, una camera “occulta” costruita a pochi passi dai cavi in fibra che alimentano la City e sistemi di estrazione dell’aria compatibili con infrastrutture ad alta i ... formiche.net