Londra centinaia di persone si radunano davanti all' ambasciata iraniana

A Londra, un gran numero di persone si è raccolto davanti all’ambasciata iraniana, esprimendo il proprio dissenso verso il governo di Teheran. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di cambiamenti politici e sulla condanna delle politiche attuali della leadership iraniana, nel rispetto delle libertà civili e dei diritti umani.

Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti all’ambasciata iraniana a Londra, intonando slogan contro la leadership di Teheran e chiedendo la caduta della teocrazia islamica al potere nel Paese. I manifestanti hanno sventolato bandiere dell’ex monarchia iraniana, deposto nel 1979, e hanno esposto cartelli con la scritta “ Make Iran Great Again ”. Alcuni manifestanti hanno anche sventolato bandiere israeliane e statunitensi. Finora le proteste antiregime hanno portato all’arresto di oltre 10mila persone e all’uccisione di almeno 544, secondo quanto riportato dalla Human Rights Activists News Agency. 🔗 Leggi su Lapresse.it

