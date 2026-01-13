Inter Lecce: tutte le info utili per chi si recherà allo stadio

Schlein dimentica che Elly scendeva in piazza per le donne ilgiornale.it
Lecce-Inter, Di Francesco: “Energia sulle fasce per fermarli” forzainter.eu
Famiglia nel bosco, perizia decisiva: lo psichiatra invita a ridurre il dolore abruzzo24ore.tv
Jessica Moretti resta in Svizzera: niente domiciliari per la proprietaria del Constellation. Intanto ... panorama.it
Inter Lecce. Domani sera le luci di San Siro torneranno ad accendersi per il recupero della sedices... ► ilnerazzurro.it
Bagni inagibili, infiltrazioni ovunque e scuola chiusa. Gli alunni della De Filippo, l'88esimo cir... ► napolitoday.it
Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro d’Italia 2026, che scatter... ► oasport.it
Porte riaperte alla Dc? Ci sarebbe uno spiraglio al ritorno nella Giunta Schifani dopo l'esclusion... ► palermotoday.it
La regola proposta da Wenger introduce il concetto di luce per decretare la posizione di fuorigioco... ► fanpage.it
Vannacci come Beppe Grillo (ma al contrario): sì dà al teatro e costa 25 euro (poltrona vip). In at... ► ilfoglio.it
Sedrina. Lo hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di monili in oro, il bottino dei t... ► bergamonews.it
L’autopsia su Riccardo Minghetti, 16 anni, morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, ha rilevato... ► fanpage.it
Nuovo striscione e nuovo scontro in consiglio comunale tra il capogruppo di minoranza Domenico Pet... ► ilpescara.it
Sono in corso le operazioni di sgombero di alcune unità abitative ad Arzano, nell’area compresa tr... ► napolitoday.it
Giorgia Meloni più che andare al Quirinale sogna di andare a lavorare con Fiorello? Nessun problem... ► open.online
Oggi a Roma, in un contesto di tensione e lanci di bombe carta, i tassisti hanno interrotto il serv... ► romadailynews.it
Oggi è il 15 Gennaio. Chi è nato in questo giorno è una persona dotata di grande sensibilità e int... ► veronasera.it
Robinio Vaz Roma, l’attaccante è atterrato in Italia: è iniziata l’avventura in giallorosso del cla... ► calcionews24.com
Il processo di primo grado nei confronti dell’imprenditore Saverio Giampà e altre tre persone si è... ► bolognatoday.it
Reduce dal rocambolesco 3 a 3 di Francoforte il Borussia Dortmund di Kovac è impegnato nel primo tu... ► infobetting.com
Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso un tentativo... ► ilnotiziario.net
Quando il freddo pungente delle Alpi morde le guance e il respiro si condensa nell’aria cristallina... ► nonewsmagazine.com
Arriva a Roma Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa, con un’edizione so... ► secoloditalia.it
Barbie cambia ancora volto. E questa volta entra in uno dei territori più ampi e sfaccettati della ... ► ilfattoquotidiano.it
I fatti che arrivano dall'Iran ci preoccupano fortemente e non ci possono lasciare indifferenti. S... ► leccotoday.it
LECCE – Scontro fra due vetture all’imbocco della statale: una si ribalta, ferita gravemente una d... ► lecceprima.it
Negli ultimi anni il Marvel Cinematic Universe ha dovuto fare i conti con un’accoglienza critica al... ► nerdpool.it
Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno Leon Goretzka è uno dei prossimi para... ► calciomercato.it
Secondo l'Henley Passport Index, l'Italia è al quarto posto della classifica. Gli USA con le loro p... ► fanpage.it
Aversa alle prese con una nuova emergenza freddo nelle scuole pubbliche. Nei primi giorni del 2026... ► casertanews.it
''Stiamo anche portando avanti il ??20° ciclo di sanzioni e intendiamo completarlo il mese prossimo'... ► imolaoggi.it
Condizioni di sicurezza nei locali aperti al pubblico. Di questo si è parlato durante il Comitato ... ► ilpiacenza.it
Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi, martedì 13 gennaio, ... ► fanpage.it
Sia Newcastle che Manchester City hanno giocato sabato in FA Cup qualificandosi per il quarto turno... ► infobetting.com
Nei nuovi episodi de La Forza di una Donna, il pubblico potrebbe rivedere la coppia Bahar-Sarp insi... ► lopinionista.it
WASHINGTON, Jan 13 (Reuters) - White House envoy Steve Witkoff over the weekend met with Reza Pahl... ► internazionale.it
Estrazione Superenalotto oggi 13 gennaio 2026: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Qu... ► tpi.it
Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo compreso la preoccupazione del ministro Bernini nella richiest... ► iltempo.it
Roma - Nuvolosità diffusa fino a venerdì con pochi fenomeni, poi peggioramento da Nordovest e ritor... ► abruzzo24ore.tv
Migliaia di persone si sono radunate sotto il consolato Usa di Milano in largo Donegani per richied... ► ilfattoquotidiano.it
di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: la Lazio tenta il sorpasso per il nuovo Pedri. I dettag... ► juventusnews24.com
Dopo aver iniziato entrambe l’anno con un 2 a 2 Mainz 05 e FC Heidenheim si affrontano in questo sc... ► infobetting.com
di Redazione Inter News 24Cancelo ha parlato in conferenza stampa dopo l’ufficialità del ritorno al ... ► internews24.com
Domenica 18 gennaio torna East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professi... ► milanotoday.it
di Redazione Inter News 24Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato anche ai canali della Lega Serie A d... ► internews24.com
Estrazione Simbolotto di oggi, 13 gennaio 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 13 gennaio 2026, all... ► tpi.it
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 19.57 Qui... ► oasport.it
L’attesa era altissima e lo si è capito subito, alle 16 in punto (mezzanotte in Corea del Sud) il s... ► ilgiornale.it
Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 13 gennaio 20... ► ilveggente.it
Rrahmani in esclusiva a Radio Crc: «Contro l’Inter una buona partita sotto il punto di vista tattic... ► ilnapolista.it
Nel variegato mondo dell’online, i truffatori trovano stratagemmi sempre più sofisticati per ingann... ► panorama.it
Estrazione Eurojackpot di oggi 13 gennaio 2026: i numeri vincenti | Superenalotto | Diretta Questa ... ► tpi.it
Parigi. L’esito del processo iniziato oggi al Palazzo di Giustizia di Parigi determinerà il futuro d... ► ilfoglio.it
Nell’ambito della festa parrocchiale di Sant'Antuono a Macerata Campania, il Comitato 2026 della c... ► casertanews.it
I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un raffadalese, Andrea Oliva, con l’accusa di de... ► agrigentonotizie.it
La decisione della procura di Roma sarebbe stata presa per garantire uniformità e completezza negli... ► ilsecoloxix.it
Novara ha lottato strenuamente nella fornace del Burhan Felek Salonu per due ore, ha saputo rimont... ► oasport.it
Aldo Cazzullo, a più di sessant'anni da una delle pagine più tragiche della nostra storia, riperco... ► pordenonetoday.it
È tratta dall’autrice di Costanza e L’Allieva: Alessia Gazzola torna a ispirare la tv pubblica Le f... ► lawebstar.it
Can Yaman atterra a Madrid: un viaggio lampo per abbracciare i fan. Ecco dove sará ospite Un volo d... ► 361magazine.com
2026-01-13 20:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di paro... ► justcalcio.com
È iniziata l’ultima fase dell’operazione Robinio Vaz. L’attaccante classe 2007 è appena atterrato a... ► sololaroma.it
Cerimonia di insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto “Falcomatà - Archi”: la... ► reggiotoday.it
Chieti - Il super-perito Tonino Cantelmi interviene sul caso di Palmoli: la perizia come strumento ... ► abruzzo24ore.tv
Dj, contest e grandi emozioni: a Milano arriva la grande festa di Red Bull
Dopo la finale nazionale al Lanificio di Roma lo scorso novembre, Red Bull Turn It Up entra nella ... ► milanotoday.it
Coworking e comunicazione: a Reggio Calabria nasce Grigioverde
Grigioverde, coworking service press, nasce dall’idea di creare uno spazio di lavoro condiviso cap... ► reggiotoday.it