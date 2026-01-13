L’omaggio a Tobino In scena lo spettacolo tratto da un suo capolavoro

A gennaio, la Fondazione Mario Tobino celebra il 116° anniversario della nascita dello scrittore e psichiatra viareggino con lo spettacolo “Le libere donne di Magliano”. Tratto dal suo celebre libro del 1953, l’evento si terrà venerdì alle 21 al Teatro Jenco e domenica alle 17 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un’occasione per ricordare l’opera e l’eredità di Tobino attraverso una rappresentazione teatrale.

A gennaio la Fondazione Mario Tobino vuole ricordare lo scrittore e psichiatra viareggino in occasione del 116° anniversario della nascita con lo spettacolo “Le libere donne di Magliano”, tratto dal libro scritto nel 1953, in scena venerdì alle 21 al Teatro Jenco e domenica alle 17 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un omaggio che la Fondazione dedica ai cittadini delle due città care allo psichiatra scrittore ed entrambe protagoniste di alcuni suoi romanzi: Viareggio la terra natale e Lucca, l’opedale psichiatrico di Maggiano, dove dal 1942 ha iniziato ad abitare. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione col comune di Viareggio e la Fondazione BML, è portato in scena con la regia di Andrea Buscemi, l’interpretazione di Livia Castellana e le musiche di Niccolò Buscemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

