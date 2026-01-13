Loftus Cheek Juve cambia tutto? Svelata la posizione dei bianconeri sul possibile scambio con Gatti Le ultime

La Juventus valuta un possibile scambio tra Loftus-Cheek e Gatti. Secondo le ultime notizie, un intermediario sarebbe stato coinvolto per facilitare l'operazione. La società bianconera sta considerando questa opzione come parte della strategia di mercato, senza ancora confermare ufficialmente i dettagli. Restano da seguire aggiornamenti e sviluppi sulla questione, che potrebbero influenzare le prossime mosse della squadra.

Loftus Cheek Juve, un intermediario sarebbe al lavoro per lo scambio con Gatti. Ma Comolli non sarebbe pienamente convinto dallo scambio. Il calciomercato invernale entra in una fase di fibrillazione, alimentata da indiscrezioni che vedono protagonisti alcuni dei nomi più importanti della Serie A. Al centro delle cronache recenti è emerso un possibile asse tra Torino e Milano, con un'operazione che coinvolgerebbe profili di spessore tecnico e fisico. In particolare, si fa sempre più strada l'ipotesi di un approdo di Loftus-Cheek alla Juve, all'interno di una complessa operazione di scambio con i rossoneri.

