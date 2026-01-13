Lo strano aumento del tasso di mortalità in Portogallo
Il Portogallo ha recentemente registrato un incremento prolungato del tasso di mortalità, con 30 giorni consecutivi di valori superiori alle aspettative. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sua origine e le eventuali implicazioni per la salute pubblica. Analizzare i dati e comprendere le cause di questa tendenza è importante per valutare eventuali misure di intervento e monitoraggio del sistema sanitario nazionale.
Il Portogallo ha registrato una sequenza di 30 giorni con un tasso di mortalità superiore al previsto. I calcoli sono stati effettuati dal settimanale Expresso, che ha usato i dati di EuroMOMO, una piattaforma che monitora la mortalità in Europa. Il Portogallo risulta in testa alla classifica. La situazione si è aggravata all’inizio dell’anno, quando sono stati registrati più di 500 decessi al giorno. Il 2 gennaio scorso si è avuto il picco di 540 decessi, pari a un eccesso di mortalità del 52%, ma l’altro record negativo risale all’ultima settimana del 2025, quando il Portogallo è stato l’unico Paese europeo a registrare un eccesso di mortalità. 🔗 Leggi su Open.online
