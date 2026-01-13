Lo strano aumento del tasso di mortalità in Portogallo

Il Portogallo ha recentemente registrato un incremento prolungato del tasso di mortalità, con 30 giorni consecutivi di valori superiori alle aspettative. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sua origine e le eventuali implicazioni per la salute pubblica. Analizzare i dati e comprendere le cause di questa tendenza è importante per valutare eventuali misure di intervento e monitoraggio del sistema sanitario nazionale.

