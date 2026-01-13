Lo spettacolo ' Morte accidentale di un anarchico' in scena a Conversano e a Putignano
Nel centenario della nascita di Dario Fo, Giorgio Gallione si confronta con il Premio Nobel per la letteratura. Un classico del teatro politico italiano rivive con un tour in Puglia dal 15 al 20 gennaio con la verve di Lodo Guenzi, cantante e attore, protagonista di Morte accidentale di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
