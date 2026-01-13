Lo scandalo dei tedofori di Milano-Cortina | anche un ex dopato ha portato la fiamma il regolamento olimpico lo vieta

Lo scandalo dei tedofori nella staffetta Milano-Cortina evidenzia come, anche in ambito olimpico, siano stati coinvolti figure non sportive, tra cui un ex atleta dopato. Il regolamento olimpico vieta espressamente l’utilizzo di persone non idonee come portatori della fiamma. Questa situazione solleva questioni sulla trasparenza e sull’autenticità delle scelte legate alla tradizione olimpica, richiamando l’attenzione sull’importanza di rispettare i principi fondamentali dello sport.

Non bastavano cantanti e soubrette, attori e “ amici di ”, che poco o nulla hanno a che fare con lo sport. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina non si fanno mancare proprio nulla: hanno messo la fiamma olimpica in mano persino ad ex dopati. Contro il regolamento. Un mese fa, sul Fatto, avevamo sollevato per primi lo scandalo dei tedofori di Milano-Cortina: scelti più in base a criteri di visibilità (o peggio ancora amicizia) che per reale merito o attinenza con l’evento. A Roma, per l’arrivo in Italia della torcia, era andata in scena una parata quasi offensiva per l’olimpismo: Achille Lauro, pupillo dell’assessore Onorato, e il suo sodale Boss Doms, Giuseppe Tornatore socio Aniene e Lavinia Biagiotti amica di Malagò (che grazie alle sue conoscenze aveva già ospitato nel suo circolo di golf la Ryder Cup finanziata da soldi pubblici). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

