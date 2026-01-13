Lo hanno ucciso in Iran studente dell’università di Messina morto così | oltre 1000 persone in piazza

Gli studenti dell’Università di Messina hanno manifestato in ricordo di Yasin Mirzaei, 31enne iraniano e ex studente dell’Ateneo, scomparso in circostanze tragiche in Iran. La protesta, che ha coinvolto oltre 1.000 persone, ha voluto evidenziare l’attenzione sulla vicenda e il rispetto per i diritti umani, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Gli studenti messinesi sono scesi in piazza per ricordare Yasin Mirzaei, 31enne iraniano che aveva studiato all’ Università dello Stretto. Il giovane è stato ucciso lo scorso 9 gennaio a Dareh Deraz durante le proteste contro il regime islamico degli Ayatollah. Poco prima di Natale aveva lasciato la Sicilia per tornare a Kermanshah, nella sua terra d’origine. Yasin aveva frequentato a Messina il corso di Scienze geofisiche per il rischio sismico. Oggi all’ateneo sono 620 gli studenti iraniani iscritti, una comunità numerosa e molto presente. Appresa la notizia della sua morte, i connazionali che vivono in città hanno deciso di non restare in silenzio e di trasformare il dolore in una voce collettiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

