Lo hanno ucciso in Iran studente dell’università di Messina morto così | oltre 1000 persone in piazza

Gli studenti dell’Università di Messina hanno manifestato in ricordo di Yasin Mirzaei, 31enne iraniano e ex studente dell’Ateneo, scomparso in circostanze tragiche in Iran. La protesta, che ha coinvolto oltre 1.000 persone, ha voluto evidenziare l’attenzione sulla vicenda e il rispetto per i diritti umani, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Gli studenti messinesi sono scesi in piazza per ricordare Yasin Mirzaei, 31enne iraniano che aveva studiato all’ Università dello Stretto. Il giovane è stato ucciso lo scorso 9 gennaio a Dareh Deraz durante le proteste contro il regime islamico degli Ayatollah. Poco prima di Natale aveva lasciato la Sicilia per tornare a Kermanshah, nella sua terra d’origine. Yasin aveva frequentato a Messina il corso di Scienze geofisiche per il rischio sismico. Oggi all’ateneo sono 620 gli studenti iraniani iscritti, una comunità numerosa e molto presente. Appresa la notizia della sua morte, i connazionali che vivono in città hanno deciso di non restare in silenzio e di trasformare il dolore in una voce collettiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo hanno ucciso in Iran”, studente dell’università di Messina morto così: oltre 1000 persone in piazza Leggi anche: Iran, ucciso uno studente. Il cordoglio dell'Università di Messina Leggi anche: Scontri in Iran, tra le vittime anche uno studente dell'università di Messina La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran, Ong: «Uccisi da autorità almeno 27 manifestanti, tra cui cinque bambini»; Arbitro e studente tra centinaia di persone uccise nelle proteste in Iran; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'; IRAN - Almeno cinque uomini curdi uccisi dalle forze iraniane nelle proteste di Kermanshah. “Lo hanno ucciso in Iran”, studente dell’università di Messina morto così: oltre 1000 persone in piazza - Gli studenti messinesi sono scesi in piazza per ricordare Yasin Mirzaei, 31enne iraniano che aveva studiato all’Università dello Stretto. thesocialpost.it

Iran, ucciso anche ex studente dell'università di Messina Yasin Mirzaei - C'è anche uno studente che aveva frequentato l'Università degli Studi di Messina tra le vittime degli scontri e delle manifestazioni contro il regime che da settimane insanguino l'Iran. adnkronos.com

Proteste in Iran, morto ex studente Iraniano dell’Università di Messina - L’Università di Messina ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Mirzaei e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell’Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, ... livesicilia.it

Noi firmatarie aderiamo alla marcia indetta dai Radicali per le donne #iraniane vi chiediamo di firmare, grazie #iranrevolution. Volevo segnalare che l’ONU, si l’ONU, ha detto che in 15 giorni hanno ucciso 12.000 persone. #Iran c.org/Q4BqFD6Zm2 x.com

"Un colpo al cuore, uno alla testa". Così è stato ucciso il 17enne Amir, simbolo della strage in Iran https://gazzettadelsud.it/p=2156143 - facebook.com facebook

