Lo abbiamo preso noi! Roma beffata la notizia che fa infuriare Gasperini

L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Giacomo Raspadori, proveniente dall’Atletico Madrid. La società bergamasca ha superato la concorrenza di altri club italiani, rafforzando il proprio reparto offensivo. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni allenatori e tifosi che hanno commentato l’operazione. Questa mossa testimonia l’intenzione del club di competere ad alto livello nella prossima stagione.

L' Atalanta accelera sul mercato e piazza un'operazione destinata a lasciare il segno. Il club bergamasco ha infatti chiuso l'accordo per l'arrivo di Giacomo Raspadori, attaccante reduce dall'esperienza all' Atletico Madrid, superando la concorrenza di diverse società italiane. L'intesa tra i due club è stata raggiunta nelle ultime ore sulla base di 23 milioni di euro, cifra che certifica l'importanza strategica dell'investimento e la volontà della società nerazzurra di alzare ulteriormente il livello della rosa. Il calciatore ha già dato il suo assenso al trasferimento e nelle prossime ore è atteso in Italia per sostenere le visite mediche, passaggio formale che precederà la firma sul contratto.

Claudio #Lotito: “Sarri voleva #Raspadori invece di #Ratkov E chi è Raspadori, #Maradona Non ha mai giocato nè all’Atletico Madrid nè dov’era prima… Vedremo se sarà meglio lui o chi abbiamo preso noi…”. #Lazio x.com

