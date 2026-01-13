Benvenuti alla diretta testuale del PSL di Bad Gastein 2026, ultima gara della stagione di snowboard in notturna. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale, per rimanere informati sui risultati e le principali novità della competizione, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del PSL di Bad Gastein, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di snowboard 20252026. A pochi giorni dal successo di Roland Fischnaller a Scuol (Svizzera) in PGS, il circuito si sposta a Bad Gastein (Austria) per un evento di PSL che promette spettacolo. L’ultima tappa di questa specialità è andata in scena lo scorso 20 dicembre a Davos, in quella che è stato anche l’unico eventi del PSL fino ad ora. In quell’occasione l’Italia è stata grande protagonista, piazzando 3 atleti sul podio di cui uno sul gradino più alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione in notturna

