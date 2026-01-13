LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | si parte con il tabellone femminile

Segui in tempo reale la competizione di snowboard PSL Bad Gastein 2026, con aggiornamenti costanti e risultati delle qualificazioni. La diretta include anche il tabellone femminile e gli sviluppi più recenti della gara. Resta aggiornato per non perdere nessuna fase dell’evento e conoscere in anteprima le prestazioni degli atleti. Clicca sui link per accedere alle informazioni più recenti e ai risultati ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 18.49 Dopo pochissime porte la tedesca commette un errore gravissimo e spalanca la porta verso i quarti di finale a Pflum. 18.49 Partite Pflum ed Hofmeister. 18.48 Caffont affronterà Krol-Walas nei quarti di finale. Ricordiamo che l'altra azzurra in gara, Lucia Dalmasso, sarà impegnata nell'ultima batteria degli ottavi 18.48 Vittoria per Caffont!! L'azzurra è velocissima nel finale e taglia per prima il traguardo. L'austriaca ha tentato il tutto per tutto nelle ultime porte, uscendo dal percorso. 18.47 Caffont davanti per 32 centesimi all'intermedio.

