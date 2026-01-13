Segui in diretta la fase finale del PSL Snowboard a Bad Gastein 2026. Manca poco all’inizio della competizione, con aggiornamenti costanti sui risultati e sulle qualificazioni. L’evento, che si è svolto il 20 dicembre a Davos, rappresenta l’ultima tappa di questa stagione. Resta con noi per tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 18.31 L’ultima tappa di questa specialità è andata in scena lo scorso 20 dicembre a Davos, in quella che è stato anche l’unico eventi del PSL fino ad ora. In quell’occasione l’Italia è stata grande protagonista, piazzando 3 atleti sul podio di cui uno sul gradino più alto. Quest’oggi la spedizione azzurra proverà a confermarsi ad altissimi livelli sia al maschile che al femminile 18.28 A pochi giorni dal successo di Roland Fischnaller a Scuol (Svizzera) in PGS, il circuito si sposta a Bad Gastein (Austria) per un evento di PSL che promette spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della fase finale

Snowboard: Bormolini, Messner e March in spolvero nelle qualificazioni del PSL di Bad Gastein. Sei italiani promossi - A Bad Gastein (Austria) sono andate in scena le qualificazioni del PSL valido per la Coppa del Mondo di snowboard: i migliori 16 atleti hanno staccato il ... oasport.it