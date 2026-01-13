LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | gara importante per la classifica generale

Benvenuti alla diretta testuale del PSL di Bad Gastein 2026, evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard 2025/2026. Seguiremo le gare in tempo reale, offrendo aggiornamenti accurati sulla competizione e sui risultati che influiranno sulla classifica generale. Restate con noi per non perdere le principali novità di questa importante tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del PSL di Bad Gastein, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di snowboard 20252026. A pochi giorni dal successo di Roland Fischnaller a Scuol (Svizzera) in PGS, il circuito si sposta a Bad Gastein (Austria) per un evento di PSL che promette spettacolo. L’ultima tappa di questa specialità è andata in scena lo scorso 20 dicembre a Davos, in quella che è stato anche l’unico eventi del PSL fino ad ora. In quell’occasione l’Italia è stata grande protagonista, piazzando 3 atleti sul podio di cui uno sul gradino più alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

