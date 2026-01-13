LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | DOPPIETTA AZZURRA!! Dalmasso e Bormolini trionfano in Austria

Segui in tempo reale i risultati della PSL Bad Gastein 2026, dove Dalmasso e Bormolini hanno ottenuto una doppietta per l’Italia. Questa manifestazione di snowboard si svolge in Austria, con aggiornamenti continui su qualificazioni e finali. Resta aggiornato per tutte le novità e scopri i dettagli delle performance degli atleti italiani in questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 19.57 Quinto PSL vinto in carriera per Bormolini che quest'oggi ha conquistato la seconda vittoria stagionale dopo il PGS di Mylin. 19.55 Per Dalmasso è la prima vittoria in carriera in PSL in Coppa del Mondo. Per l'azzurra si tratta del terzo successo stagionale dopo i due PGS vinti in Cina nella weekend inaugurale di questa stagione. 19.53 Doppietta italiana in quel di Bad Gastein! Lucia Dalmasso e Maurizio Bormolini e trionfano nei due PSL austriaci. Continua la stagione da sogno dell'Italia nello snowboard.

