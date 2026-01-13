LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | Shiffrin in testa! Sale l’attesa per Valleriani e Giada D’Antonio

Segui la diretta dello sci alpino a Flachau 2026, con Shiffrin in testa al momento. L’attesa cresce per le prossime gare di Valleriani e Giada D’Antonio. Rimani aggiornato sui risultati e le ultime novità della discesa di Wengen, in programma dalle 12.30, e consulta i pettorali di partenza 18. Clicca qui per seguire la diretta in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 18.48. Hoepli è 25ma a 3?65 dalla testa, Bocock esce nel finale 18.47: Esce anche Maeda 18.45. Ritardo di 4?40 per Popovic, 24ma Nullmeyer, fuori Hensien 18.43. Questa la classifica dopo le prime 30 discese: 1 Mikaela Shiffrin USA 56.22 2 Paula Moltzan USA +0.19 3 Katharina Truppe AUT +0.35 4 Camille Rast SUI +0.78 5 Anna Swenn Laon SWE +0.80 5 Wendy Holdener SUI +0.80 7 Emma Aicher GER +0.87 8 Sara Hector SWE +1.66 9 Eliane Christen SUI +1.97 10 Katharina Gallhuber AUT +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa! Sale l’attesa per Valleriani e Giada D’Antonio Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa! Della Mea e Peterlini lontane Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: assalto alla regina Shiffrin! Attesa per l’esordio di Giada D’Antonio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10. LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: sfida vera tra Shiffrin e Rast, Della Mea mina vagante. La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12. oasport.it

LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin sfida Rast per la rivincita, Lara Della Mea guarda in alto - La diretta scritta del night event di Flachau, per il settimo slalom femminile della Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. eurosport.it

Coppa del mondo di sci, slalom femminile a Flachau: risultato in diretta - Nelle sei precedenti prove nella specialità cinque vittorie per la statunitense Mikaela Shiffrin e un ... sport.sky.it

Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom in notturna di Flachau: c’è anche Giada D’Antonio! - x.com

Sci Alpino | NJR Lombardia Cup Aprica | Giant Slalom | 10/11 Gennaio Sabato 10 Gennaio: Maschile NJR Monaco Raffaele (squadraAC) Pittarello Lorenzo Antonioli Glauco (squadra AC) Maschile Aspiranti Cioccarelli Gioele (osservato A - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.