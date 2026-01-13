Segui in tempo reale la prova di discesa di Wengen 2026, con Mattia Cassa al comando. Rimani aggiornato sui risultati e sulle ultime novità della competizione, cliccando sul link per la diretta. La copertura include anche lo slalom femminile di Flachau, in programma alle 17.45 e alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Casse, al momento, vanta oltre due secondi di vantaggio su Babinsky. 12:44 L’azzurro disputa una prima parte di gara stratosferica e passa al comando con 2:30.13. 12:43 In pista Mattia Casse. 12:42 L’austriaco Stefan Babinsky passa nettamente al comando con 2:32.30. 12:40 Lo svizzero Niels Hintermann parte forte, ma perde terreno nei settori centrali e chiude con un ritardo di +0.49. 12:39 Il canadese taglia il traguardo con il tempo di 2:33.23. 12:37 Inizia la prova con la discesa di Crawford. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Mattia Cassa vola in testa con un gran tempo

