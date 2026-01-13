LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | azzurri da non credere tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…

Segui in tempo reale la prova di discesa di Wengen 2026, con gli azzurri protagonisti e tre atleti ai primi tre posti. Franzoni domina con distacchi significativi, offrendo uno spettacolo di alto livello. Rimani aggiornato cliccando sul link per la diretta live e non perdere gli eventi di sci alpino in programma, tra cui lo slalom femminile di Flachau alle 17.45 e alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13:41 Il prossimo azzurro a partire sarà Marco Abbruzzese con il numero 59. 13:38 L’azzurro Benjamin Jacques Alliod arriva al traguardo con oltre sette secondi da Franzoni. 13:37 Il canadese Jeffrey Read è undicesimo con un distacco di +2.58. 13:32 Uno straordinario Christof Innerhofer è terzo con + 1.62 dal compagno di squadra. 13:29 Lo svedese Felix Monsen è ventesimo, +3.54 il suo distacco. 13:27 Il prossimo azzurro in pista sarà Christof Innerhofer, pettorale numero 39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali… Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: pazzesco Franzoni! Rifila quasi un secondo e mezzo a tutti! 2° Casse! Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: pazzesco Franzoni! Innerhofer è splendido terzo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; Sci alpino, prima prova di discesa femminile in ritardo a Zauchensee: cosa è successo sulle nevi austriache. A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming - Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it

LIVE! Gigante mito sulla Chuenisbärgli: Odermatt trionfa ed eguaglia Stenmark! De Aliprandini 18°, Vinatzer sbaglia. La diretta scritta - Sesto gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si sbarca sulla mitica Chuenisbärgli. eurosport.it

Mio figlio, qualche anno fa: – Mamma, non fai mai niente per me all’uncinetto. Così mi metto a lavorare: finta costa inglese, collo alto, pura lana. Un maglioncino che potrebbe riscaldare un rifugio alpino. Lui lo prova cinque secondi: “Troppo.” E addio: finisce n - facebook.com facebook

In Slovenia va in scena il primo atto dello sci alpino di questo 2026: dalle 9:45 la prima manche e a seguire, dalle 12:45 la seconda prova Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.