Live Roma-Torino 0-0 | al via la partita

Alle ore 20:45 si svolge all’Olimpico di Roma la partita tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. La sfida, in gara unica, vede la squadra di Gasperini affrontare il Torino di Baroni. Il vincente accederà ai quarti di finale, dove incontrerà l’Inter. Un match importante per entrambe le formazioni, che si affrontano con l’obiettivo di proseguire nel torneo.

Roma – Esordio in Coppa Italia per la Roma di Gasperini, che per gli ottavi di finale in gara unica riceve all’Olimpico il Torino di Baroni, chi vince incontrerà l’Inter ai quarti di finale. Diversi cambi di formazione per i giallorossi, tra turni di riposo e soprattutto scelte forzate a causa dei numerosi infortuni. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disp: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Koné, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. All.: Gian Piero Gasperini. Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

