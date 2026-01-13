LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia si affida a Ghilardi Ambrosini senza Conti Macii
Benvenuti alla diretta dello short program delle coppie ai Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026, in programma a Sheffield. L’Italia si affida a Ghilardi e Ambrosini, senza Conti e Macii. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa prima prova, nel rispetto delle norme e delle aspettative di un evento di rilievo internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program delle coppie, prima gara valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico quest’anno in scena sul ghiaccio britannico di Sheffield. Sarà una gara attesa in chiave Italia malgrado il forfait di Sara Conti e Niccolò Macii. Il binomio Campione d’Europa nel 2023 e argento nel 2024 non sarà della partita alla rassegna continentale per motivi precauzionali, considerato un risentimento fisico da parte della dama. A puntare al podio ci saranno quindi i soli Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali però se la dovranno vedere principalmente con tre team particolarmente agguerriti per poterso accaparrare la terza medaglia in carriera dopo quelle ottenute rispettivamente nel 2023 (argento) e nel 2024 (bronzo). 🔗 Leggi su Oasport.it
