LIVE Paolini-Rybakina 4-6 Australian Open Opening Week in DIRETTA | la kazaka conquista il primo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Rybakina agli Australian Open, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni chiave. La kazaka ha conquistato il primo set con un risultato di 4-6. Continua a cliccare per rimanere informato sugli sviluppi della partita e sugli episodi principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo Jasmine. 15-0 Servizio vincente Paolini. SECONDO SET 6-4 Primo set Rybakina. ACE della kazaka, termina qui il primo parziale. 40-0 Prima vincente e tre set point. 30-0 Perfetto il dritto dal centro della moscovita. 15-0 Se ne va la risposta di rovescio di Jasmine. 5-4 Break Rybakina. Di poco largo il rovescio dell’azzurra. Dopo il cambio di campo la kazaka servirà per il set. 40-AD Palla break Rybakina. Non passa il rovescio dell’italiana. 40-40 Servizio vincente di Jasmine e parità. 30-40 Palla break Rybakina. Scappa via il dritto della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 4-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: la kazaka conquista il primo set Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina 4-3, Australian Open Opening Week in DIRETTA: controbreak della kazaka Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina 4-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: break dell’azzurra La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: all’alba sfida ad una avversaria di rango; LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev; Su che canale vedere in tv Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 6-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra ritrova il successo. LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev - L'Italia scalda subito i motori a Melbourne con due azzurri impegnati in due incontri inseriti nell'Opening Week dell'Happy Slam. eurosport.it

LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: all’alba sfida ad una avversaria di rango - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di esibizione tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena ... oasport.it

LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-6, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: vince la rossocrociata, ora tocca a Cobolli! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

Nuovo aggiornamento della classifica. La nostra Jasmine Paolini - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.