LIVE Paolini-Rybakina 4-6 2-3 Australian Open Opening Week in DIRETTA | set e break di margine per la kazaka

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Rybakina agli Australian Open. Attualmente, Rybakina conduce con un set e un break di vantaggio, con il punteggio di 4-6, 2-3. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi di questa sfida e rimanere informato sugli ultimi punti e variazioni di risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Game Rybakina. Con un perfetto rovescio lungolinea vincente la kazaka conferma il break. 40-30 Prima vincente della numero 5 del mondo. 30-30 Gran punto di Paolini, che si difende e riesce poi a chiudere con lo smash in arretramento. 30-15 Non passa il dritto dell’italiana. 15-15 Doppio fallo Rybakina. 15-0 La kazaka comanda lo scambio e raccoglie l’errore dell’avversaria. 3-2 Break Rybakina. Paolini affossa il dritto in uscita dal servizio e cede nuovamente la battuta. 15-40 Due palle break Rybakina. Peccato. Difesa eccellente di Jasmine, che spedisce però out il più comodo dei passanti di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 4-6 2-3, Australian Open Opening Week in DIRETTA: set e break di margine per la kazaka Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina 4-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: la kazaka conquista il primo set Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina 4-3, Australian Open Opening Week in DIRETTA: controbreak della kazaka La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: all’alba sfida ad una avversaria di rango; LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev; Su che canale vedere in tv Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 6-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra ritrova il successo. LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev - L'Italia scalda subito i motori a Melbourne con due azzurri impegnati in due incontri inseriti nell'Opening Week dell'Happy Slam. eurosport.it

LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: all’alba sfida ad una avversaria di rango - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di esibizione tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena ... oasport.it

LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-6, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: vince la rossocrociata, ora tocca a Cobolli! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.