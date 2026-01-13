LIVE Paolini-Rybakina 4-3 Australian Open Opening Week in DIRETTA | controbreak della kazaka

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Rybakina agli Australian Open, con aggiornamenti sulla situazione del punteggio e le principali azioni. La partita si presenta equilibrata, con momenti di svolta come il controbreak della kazaka. Restate con noi per le notizie più recenti e i dettagli più importanti dell'incontro in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e schiaffo al volo della kazaka. 30-15 Scappa via il dritto dal centro di Jasmine. 15-15 Paolini colpisce in ritardo questo rovescio. 0-15 Doppio fallo della numero 5 WTA. 3-4 Controbreak Rybakina. Non passa il rovescio dell'azzurra, che concede il controbreazk. 40-AD Palla del controbreak Rybakina. Risposta aggressiva e dritto in campo aperto vincente della moscovita. 40-40 Senza paura Paolini gioca un gran dritto inside out. 40-AD Palla del controbreak Rybakina. Arriva la stecca di dritto di Jasmine. 40-40 Dritto lungolinea vincente della kazaka.

