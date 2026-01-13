LIVE Musetti-Zverev Australian Open opening week in DIRETTA | n5 e n3 in campo a breve

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Zverev, valido per la prima settimana degli Australian Open. Con Zverev, numero 3 del ranking, in corsa per difendere i punti accumulati l’anno scorso, la partita rappresenta un momento importante per entrambi i giocatori. Clicca per aggiornamenti live e analisi della sfida in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:41 Zverev che é finalista in carica e che, se non difenderà i 1300 punti, allora rischierà di essere superato anche da Musetti. 08:38 I due si ritrovano dopo l’ultimo precedente indoor a Vienna, che Zverev fece suo in due parziali. 08:32 Chiude la kazaka e allora a breve Musetti in campo. 08:03 Rybakina-Paolini 6-4, poi Musetti! Buongiorno amici di OA Sport e Benvenuti alla Diretta LIVE della partita di esibizione, antipasto degli Australian Open 2026 che vede impegnati Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev. Partita che arriva pochi giorni prima dell’inizio ufficiale del tabellone principale del primo Slam stagionale e funge quindi da test probante per il carrarino che viene dall’ottima settimana di Hong Kong, in cui ha vinto il doppio e ha perso in finale nel singolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: n.5 e n.3 in campo a breve

