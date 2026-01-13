LIVE Musetti-Zverev Australian Open opening week in DIRETTA | il n5 del mondo torna in campo dopo Paolini

Benvenuti alla diretta live della partita di esibizione tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, disputata durante la prima settimana degli Australian Open 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida tra due tra i più qualificati giocatori del circuito internazionale. Restate sintonizzati per tutte le notizie e le impressioni sulla partita, in un confronto che anticipa l’atteso torneo australiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e Benvenuti alla Diretta LIVE della partita di esibizione, antipasto degli Australian Open 2026 che vede impegnati Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev. Partita che arriva pochi giorni prima dell’inizio ufficiale del tabellone principale del primo Slam stagionale e funge quindi da test probante per il carrarino che viene dall’ottima settimana di Hong Kong, in cui ha vinto il doppio e ha perso in finale nel singolo. Vediamo soprattutto come avrà recuperato dalle fatiche fisiche, visto che aveva accusato durante la finale contro Bublik un leggero problema all’avambraccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: il n.5 del mondo torna in campo dopo Paolini

