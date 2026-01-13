LIVE Musetti-Zverev Australian Open opening week in DIRETTA | giocatori in campo!

Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Zverev durante la prima settimana degli Australian Open. Qui troverai aggiornamenti continui e dettagli sulle azioni in corso, per rimanere sempre informato sull’andamento del match. Clicca sul link per aggiornamenti in diretta e non perdere gli sviluppi di questa importante sfida nel torneo di Melbourne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:08 Iniziato il riscaldamento!! "Prima di tutto voglio dire ciao a tutti e augurare buon anno. Mi ricordo quando sognavo di diventare top 100, adesso sono top 10 ma é quello per cui ho lavorato sin da piccolo" alcune delle parole di Lorenzo Musetti all'ingresso in campo. Giocatori in campo! 08:50 La regia ci sta proponendo la finale del 2025, quando i giocatori saranno in campo, ve lo diremo. 08:41 Zverev che é finalista in carica e che, se non difenderà tutti o in parte quei 1300 punti, allora rischierà di essere superato anche da Musetti. 08:38 I due si ritrovano dopo l'ultimo precedente indoor a Vienna, che Zverev fece suo in due parziali.

LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev - L'Italia scalda subito i motori a Melbourne con due azzurri impegnati in due incontri inseriti nell'Opening Week dell'Happy Slam. eurosport.it

Su che canale vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming - Lorenzo Musetti ha archiviato la domenica conclusiva del torneo ATP 250 di Hong Kong con una sconfitta e una vittoria: prima ha perso la finale del ... oasport.it

#Musetti numero 3 del mondo: sorpasso a #Djokovic e #Zverev nel mirino Il calendario dà una mano al tennista italiano x.com

