LIVE Musetti-Zverev 6-7 Australian Open opening week in DIRETTA | l’azzurro si ritira dopo un primo set fiume

Segui in tempo reale la sfida tra Musetti e Zverev agli Australian Open, con aggiornamenti sul risultato e le principali azioni. Dopo un primo set intenso, l'azzurro si è ritirato, lasciando spazio al proseguimento del torneo. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti e gli sviluppi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:39 Una bella oretta abbondante di tennis, che ci ha regalato risate e bei colpi. Però onestamente l'azzurro ha fatto bene ad andarsene, l'obiettivo deve essere giocare 5 ore di questo tennis e continuando a giocare sopra ai dolorini difficilmente ci si riesce. 10:35 Bandiera a scacchi, game set e match. Musetti, GIUSTAMENTE, non prosegue. Un bel primo set, ma basta così. Il primo Slam comincia tra 3 giorni! Angolo di Musetti a colloquio. Attenzione! Zverev è andato alla panchina di Musetti a chiuedere come stia. Musetti adesso sta ricevendo un piccolo trattamento.

