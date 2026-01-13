LIVE Musetti-Zverev 6-66-6 Australian Open opening week in DIRETTA | tie-break dopo 70? di gioco!

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Zverev negli Australian Open. Attualmente sul punteggio di 6-6 nel primo set, con un tie-break in corso dopo oltre 70 giochi. Aggiorna la diretta per rimanere informato su ogni punto e sugli sviluppi di questa partita, che promette emozioni sino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Ancora ace. Secondo set point Zverev. 7-7 Ace. Raggiungeremo gli 80? di gioco? 7-6 Servizio, dritto e volèe. Seconda palla set Musetti. 6-6 Il punto dopo lo gioca bene e col contropiede di dritto gira in parità Zverev. 6-5 Palla corta di Musetti che era un pallonetto. Comodissima chiusura sul dritto di Zverev che dimostra come mai non ha mai vinto uno Slam. Palla in tribuna. Set point e servizio! 5-5 Servizio vincente. 5-4 Gratuito abbastanza inspiegabile dal centro e in palleggio con il rovescio del tedesco. 4-4 Palla corta questa volta non eseguita bene, arriva e chiude di dritto Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

