LIVE Musetti-Zverev 6-66-6 Australian Open opening week in DIRETTA | tie-break dopo 70? di gioco!
Segui in tempo reale il match tra Musetti e Zverev negli Australian Open. Attualmente sul punteggio di 6-6 nel primo set, con un tie-break in corso dopo oltre 70 giochi. Aggiorna la diretta per rimanere informato su ogni punto e sugli sviluppi di questa partita, che promette emozioni sino alla fine.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Ancora ace. Secondo set point Zverev. 7-7 Ace. Raggiungeremo gli 80? di gioco? 7-6 Servizio, dritto e volèe. Seconda palla set Musetti. 6-6 Il punto dopo lo gioca bene e col contropiede di dritto gira in parità Zverev. 6-5 Palla corta di Musetti che era un pallonetto. Comodissima chiusura sul dritto di Zverev che dimostra come mai non ha mai vinto uno Slam. Palla in tribuna. Set point e servizio! 5-5 Servizio vincente. 5-4 Gratuito abbastanza inspiegabile dal centro e in palleggio con il rovescio del tedesco. 4-4 Palla corta questa volta non eseguita bene, arriva e chiude di dritto Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Musetti-Zverev 2-3, Australian Open opening week in DIRETTA: break del tedesco, qualità alta!
Leggi anche: LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: il n.5 del mondo torna in campo dopo Paolini
LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev; LIVE Musetti-Wong 6-4 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurro, è semifinale!; LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino!; LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale.
LIVE Musetti-Zverev 6-6(3-3), Australian Open opening week in DIRETTA: tie-break dopo 70' di gioco! - 4 Gratuito abbastanza inspiegabile dal centro e in palleggio con il rovescio del ... oasport.it
LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev - L'Italia scalda subito i motori a Melbourne con due azzurri impegnati in due incontri inseriti nell'Opening Week dell'Happy Slam. eurosport.it
LIVE Musetti-Bublik 6-7 3-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vince il kazako, l’azzurro perde la settima finale di fila nel circuito maggiore! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI/SONEGO- oasport.it
#Musetti numero 3 del mondo: sorpasso a #Djokovic e #Zverev nel mirino Il calendario dà una mano al tennista italiano x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.