LIVE Musetti-Zverev 4-5 Australian Open opening week in DIRETTA | serve per il set il tedesco

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Zverev negli Australian Open, con il tedesco che serve per il set sul punteggio di 4-5. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Tiene la battuta Musetti e manda a servire per il set Zverev. Vediamo se arriva ancora la domanda. 40-15 Fuori anche il rovescio lungoriga. Tanti errori adesso. 30-15 Sotto la rete il dritto del tedesco, qualità che si è abbassata leggermente. 15-15 Sbaglia con il dritto dopo il servizio l’azzurro. 3-5 Ace. Sesto. A-40 Servizio, attacco di dritto e appoggio di volo. 40-40 Lungo il rovescio di Zverev. A-40 Non risponde con il dritto e sulla seconda il talento di Carrara. 40-40 Non passa il rovescio di Musetti, peccato. 30-40 Tenerissimo attacco di dritto di Zverev, che si mette le mani in faccia dopo aver perso il punto a rete come a dirsi: “Se in una esibizione non spingi senza paura, quando lo fai?” 30-30 Anche fortunato qui Musetti perché la contro mossa sulla smorzata di Zverev prende il nastro e diviene vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

