LIVE Musetti-Zverev 2-3 Australian Open opening week in DIRETTA | break del tedesco qualità alta!

Segui la diretta della partita tra Musetti e Zverev agli Australian Open, con aggiornamenti in tempo reale. La partita è in corso con Zverev in vantaggio per 3-2, e si stanno affrontando scambi di alta qualità. Rimani aggiornato sui punteggi e sugli sviluppi chiave di questa prima settimana del torneo. Clicca qui per i dettagli e gli aggiornamenti live.

40-15 Anche il rovescio lungoriga di Zverev esce. 40-0 Sbracciata lungoriga di Musetti che si ferma in rete. 30-0 Ace. 15-0 Prima vincente. Giochiamo ragazzi! Le parole le lasciamo ai commentatori, addetti ai lavori o a noi giornalisti. Lorenzo, non rispondere! C'è un limite a tutto. L'azzurro è educato e risponde, ma ora viene chiamato anche Zverev, intervista da evitare assolutamente. NOOO! AMICI! L'intervista al cambio campo no!!! 2-3 E allora, altro grande punto di Zverev che col rovescio lungoriga colpisce e con il contropiede si assicura il primo break dell'amichevole.

#Musetti numero 3 del mondo: sorpasso a #Djokovic e #Zverev nel mirino Il calendario dà una mano al tennista italiano x.com

