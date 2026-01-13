LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 3-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le Zanzare sfiorano l’impresa le ragazze di Bernardi tornano in Italia a testa alta!

Segui la diretta della partita tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League femminile 2026. Le Zanzare hanno sfiorato l'impresa contro una squadra di alto livello, dimostrando determinazione e qualità. Restate aggiornati con le ultime notizie e risultati, grazie alla cronaca in tempo reale di OA Sport.

19.17 Per il resto, può terminare qui questa cronaca in Diretta e in Live realizzata da OA Sport! Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata! 19.15 Mentre il Lodz sta battendo 2-0 e 15-9 il Benfica nel terzo set, con la possibilità di confermare il secondo posto di Novara, vi comunichiamo che le Zanzare di Bernardi torneranno in campo il 17 gennaio alle 20.00 per un match importantissimo: infatti, ci sarà la tostissima trasferta di Scandicci. 19.13 Bernardi trova la sua fortuna nei colpi di una stratosferica Tolok che ha piazzato la bellezza di 29 punti individuali, di cui 27 grazie a schiacciate vincenti! Una partita mozzafiato di una giocatrice grandiosa: purtroppo non è bastato, ma come già detto, le Zanzare devono essere orgogliose del match giocato, che può far aumentare le ambizioni a tutta la squadra.

