LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | italiane avanti all’inizio del quinto set! 1-4

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League 2026. Dopo quattro set, le italiane sono avanti 2-2 e si avviano al quinto parziale. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul punteggio, le azioni e le performance delle giocatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out obbligato di Abbondanza! 1-4 ANCORA TOLOK! ANCORA ACE! 1-3 Ace di Tolok! Regina assoluta del match! 1-2 Alsmeier trova la schiacciata vincente dopo la ricezione lunga del Fenerbahce. 1-1 Sassata micidiale in parallela di Tolok. 1-0 Pallonetto vincente di Vargas. TIE BREAK 20-25 NOVARA PAREGGIA! SI VA AL TIE-BREAK! Le ragazze di Bernardi, con la parallela finale di Tolok, lasceranno Istanbul con almeno un punto, ma adesso c'è un quinto set da giocare! 20-24 Palla a terra! Pallonetto vincente di Herbots, sono quattro i set point di Novara! 20-23 Mani fuori di Vargas.

Fenerbahce-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - Nel girone B di Champions League la giornata propone uno degli appuntamenti più significativi dell’intera fase a gironi: al Burhan Felek Voleybol Salonu ... oasport.it

La Igor Gorgonzola Novara è attesa a Istanbul per una delle sfide più impegnative della stagione europea contro il Fenerbahce di Alessia Orro in Champions League - facebook.com facebook

Volley, Coppe europee, Novara a Istanbul: contro il Fenerbahce serve un’impresa in Champions League | Diretta TV e streaming • La Igor Gorgonzola Novara torna in campo in Europa per la delicata sfida di Istanbul contro il Fenerbahce, crocevia decisivo d… x.com

