LIVE Berrettini-Tien 6-2 6-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | promettente e netta prova di forza del romano

Segui la diretta della partita tra Matteo Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Questa è una cronaca aggiornata in tempo reale, che riporta i momenti salienti del match e il risultato finale. Restate con noi per tutte le novità e approfondimenti sull'incontro, senza commenti o enfasi, per offrire un'informazione chiara e precisa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI 3.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Tien. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi! 3.55 Non è ancora chiaro se Berrettini tornerà in campo domani contro Bu Yunchaokete, tra due giorni nel day 3 della Kooyong Classic o se lo rivedremo direttamente agli Australian Open. In ogni modo l'azzurro si avvicina perfettamente al primo Slam dell'anno. 3.54 È già uscito il programma di domani della Kooyong Classic: si partirà con Tien-Cilic, seguito da Shapovalov-Thompson e Vekic-Eala.

