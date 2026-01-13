LIVE Berrettini-Tien 6-2 1-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | grande primo set dell’italiano

Segui in tempo reale l'andamento del match tra Matteo Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Qui troverai aggiornamenti continui sul punteggio e le fasi salienti del confronto, con un focus sul primo set disputato dall'italiano. Resta connesso per tutte le novità e i dettagli sulla partita, in un aggiornamento sobrio e preciso senza sensazionalismi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Tien: altro servizio vincente dell'americano che prova a fare gara di testa in questo secondo set 40-30 Prima ad uscire vincente. 30-30 L'americano strappa il movimento del dritto con la palla che termina a metà rete 30-15 Passa di un nulla la difesa di Berrettini. Tien arriva sulla palla con un guizzo e gioca nei piedi di Berrettini, che non riesce a trovare il campo in controbalzo 15-15 Tien va a segno con l'accelerazione di dritto dal centro del campo 0-15 Berrettini arriva sulla smorzata e scavalca l'americano con uno splendido lob. 1-1 Gioco Berrettini: splendido dritto in corsa del romano, che trova benissimo gli appoggi e lascia partire un vincente.

#Berrettini Segui in tempo reale la partita tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Attualmente in corso il match precedente, con aggiornamenti costanti sulla diretta. Clicca sul link per restare informato sui risultati e sull’andamento... x.com

Ma non solo azzurri Il Kooyong Classic, che andrà in scena dal 13 al 15 gennaio, vedrà protagonisti alcuni dei giocatori più forti del circuito, tra cui Bublik, Kyrgios, Khachanov, Tien e tanti altri #Musetti #Berrettini #Cobolli #KooyongClassic - facebook.com facebook

