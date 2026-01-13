LIVE Berrettini-Tien 6-2 1-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | grande primo set dell’italiano

Da oasport.it 13 gen 2026

Segui in tempo reale l'andamento del match tra Matteo Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Qui troverai aggiornamenti continui sul punteggio e le fasi salienti del confronto, con un focus sul primo set disputato dall'italiano. Resta connesso per tutte le novità e i dettagli sulla partita, in un aggiornamento sobrio e preciso senza sensazionalismi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Tien: altro servizio vincente dell’americano che prova a fare gara di testa in questo secondo set 40-30 Prima ad uscire vincente. 30-30 L’americano strappa il movimento del dritto con la palla che termina a metà rete 30-15 Passa di un nulla la difesa di Berrettini. Tien arriva sulla palla con un guizzo e gioca nei piedi di Berrettini, che non riesce a trovare il campo in controbalzo 15-15 Tien va a segno con l’accelerazione di dritto dal centro del campo 0-15 Berrettini arriva sulla smorzata  e scavalca l’americano con uno splendido lob. 1-1 Gioco Berrettini: splendido dritto in corsa del romano, che trova benissimo gli appoggi e lascia partire un vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

