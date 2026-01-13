LIVE Berrettini-Tien 0-0 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Segui in tempo reale il match tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Entrambi i giocatori sono entrati in campo, pronti a scendere in campo per questa importante sfida di inizio stagione. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi sviluppi e i risultati in diretta.

2.36 Entrano in campo i due giocatori. 2.35 Dopo il successo in finale con Blockx del 21 dicembre l'americano si è spostato in Australia per giocare il torneo di Brisbane, dove ha battuto al primo turno Ugo Carabelli per poi fermarsi contro Michelsen. 2.32 La stagione del ventenne americano è iniziata molto presto: dopo aver vinto il 250 di Metz ad inizio novembre, lo statunitense è rimasto lontano dai campi poco più di un mese prima di prendere parte alle Next Gen Finals di Jeddah. Nel torneo aperto ai migliori 8 giovani del circuito Tien ha conquistato la vittoria finale nonostante la sconfitta all'esordio contro Jodar, talentino spagnolo.

