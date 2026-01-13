Il conflitto, spesso percepito come negativo, può invece contribuire a rafforzare il legame di coppia. Affrontare le divergenze in modo costruttivo permette di conoscere meglio l’altro e di consolidare la fiducia reciproca. In questo articolo, esploreremo come il confronto rispettoso possa favorire una relazione più solida e duratura, dimostrando che litigare non sempre è sinonimo di problema, ma può rappresentare un’opportunità di crescita condivisa.

N essuna relazione è immune dal conflitto, eppure continuiamo a pensare che l’amore vero sia fatto solo di armonia e accordo. In realtà, discutere non significa fallire come coppia, ma entrare in contatto con bisogni, emozioni e fragilità spesso taciute. Il punto non è evitare il conflitto, ma imparare a gestirlo in modo sano, trasformandolo in uno spazio di confronto e crescita reciproca. I litigi di coppia fanno bene? Sì, se sai gestirli bene nei primi tre minuti X Il mito della coppia che non litiga mai. C’è una convinzione molto diffusa, soprattutto quando si parla di relazioni sentimentali: l’idea che una coppia felice non discuta mai, viva in un’armonia costante e sia sempre perfettamente d’accordo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Litigare fa bene alla coppia: perché il conflitto può rafforzare la relazione

