Litigano al bar dell’Esselunga e spruzzano spray al peperoncino | due donne soccorse

Due donne sono state soccorse dopo aver spruzzato spray al peperoncino durante un alterco nel bar dell’Esselunga di Mantova. L’episodio si è verificato il 13 gennaio 2026 in piazzale Mondadori, creando momenti di tensione tra i presenti. Le autorità hanno intervenuto prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

Mantova, 13 gennaio 2026 – Attimi di tensione nella zona del bar del supermercato Esselunga di piazzale Mondadori. L’allarme è scattato nella serata di ieri, martedì 13 gennaio 2026. Stando a quanto riferito dai carabinieri due donne – per cause in corso di accertamento – hanno avuto un pesante alterco con un uomo all’interno del locale. Una delle due avrebbe quindi spruzzato dello spray al peperoncino nel bar. Garlasco, diciannovenne litiga con la ragazza e poi scoppia un parapiglia. Gli addetti alla sicurezza spruzzano lo spray al peperoncino. L’intervento di sanitari e vigili del fuoco. A seguito dell’accaduto la zona del locale, dove è avvenuta la lite, è stata evacuata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Litigano al bar dell’Esselunga e spruzzano spray al peperoncino: due donne soccorse Leggi anche: Studenti spruzzano spray al peperoncino nei corridoi dell’istituto Apolf di Pavia: 7 intossicati, 58enne portata in ospedale Leggi anche: Ancona, spruzzano spray al peperoncino all?interno dell?istituto scolastico: la Polizia di Stato identifica e denuncia quattro studentesse

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.