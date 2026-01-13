Litiga in un bar e poi usa un coltello a serramanico per minacciare

Lo scorso 3 gennaio a Pescantina, un uomo di 36 anni ha avuto un acceso diverbio in un bar. Dopo una discussione, ha estratto un coltello a serramanico, creando una situazione di potenziale pericolo. L'episodio è stato prontamente gestito dalle forze dell'ordine, che hanno intervenuto per garantire la sicurezza e ricostruire la dinamica dei fatti.

Un episodio di tensione si è consumato lo scorso 3 gennaio all'interno di un bar di Pescantina, dove un uomo di 36 anni ha dato vita a un pericoloso diverbio.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'individuo è un cittadino italiano già conosciuto dalle autorità e avrebbe iniziato a.

