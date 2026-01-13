L’Italia sta per avere un problema con internet | quali siti possono chiudere con lo stop di Cloudflare

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eventuale sospensione dei servizi di Cloudflare in Italia potrebbe comportare interruzioni e difficoltà nell’accesso a numerosi siti web. Molti servizi online si affidano a questa piattaforma per garantire sicurezza e funzionalità. La decisione potrebbe influire sulla disponibilità di vari siti, creando possibili disservizi e limitazioni nell’uso quotidiano di internet nel nostro paese.

La sospensione dei servizi di Cloudflare in Italia rischia di aprire a una lunga stagione di problemi. I down riguarderebbero sia le piattaforme più grandi che i siti medio-piccoli. È un copione che abbiamo già visto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cloudflare down, blackout globale blocca internet: ChatGpt, Canva, X e gli altri siti che non funzionano. Cosa sta succedendo

Leggi anche: Internet in tilt per ore: cos’è Cloudflare e perché ha bloccato migliaia di siti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.