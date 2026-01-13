L’Italia sta per avere un problema con internet | quali siti possono chiudere con lo stop di Cloudflare

L’eventuale sospensione dei servizi di Cloudflare in Italia potrebbe comportare interruzioni e difficoltà nell’accesso a numerosi siti web. Molti servizi online si affidano a questa piattaforma per garantire sicurezza e funzionalità. La decisione potrebbe influire sulla disponibilità di vari siti, creando possibili disservizi e limitazioni nell’uso quotidiano di internet nel nostro paese.

