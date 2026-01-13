Liste d' attesa infermieri pugliesi favorevoli al piano di abbattimento ma avvertono | Senza personale non è sostenibile

Gli infermieri pugliesi si mostrano favorevoli al piano di riduzione delle liste d'attesa, sottolineando però l'importanza di un aumento del personale per garantire la sostenibilità delle soluzioni proposte. La questione delle liste di attesa rappresenta una delle sfide più urgenti della sanità in Puglia e in Italia, richiedendo interventi mirati e risorse adeguate per migliorare l’efficienza dei servizi.

L'abbattimento delle liste d'attesa resta una delle principali problematiche della sanità pugliese e nazionale. Non a caso, il primo provvedimento firmato da Antonio Decaro dopo la proclamazione come nuovo presidente della Regione, è stato proprio quello finalizzato alla riduzione delle liste.

Sanità in Puglia: l’allarme degli Infermieri sulle Liste di Attesa e la carenza strutturale di personale. - ?In data 12 gennaio 2026, gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Puglia hanno inviato una nota ufficiale al Presidente della Regione, Anton ... assocarenews.it