L’Istat vede un rallentamento dell’economia mondiale per il 2026

Secondo l’Istat, nel 2026 si prevede un rallentamento dell’economia globale. A fine 2025, la diminuzione delle tensioni commerciali e la riduzione dei tassi d’interesse hanno contribuito a ridurre l’incertezza e a migliorare la liquidità, limitando in parte le pressioni negative sulla crescita mondiale. Questa dinamica influenzerà anche l’economia italiana nei prossimi mesi.

L' Istat vede un rallentamento dell'economia mondiale per il 2026. "Negli ultimi mesi del 2025, l'attenuazione delle tensioni commerciali e il taglio dei tassi d'interesse – afferma l' Istat nella nota dedicata all'andamento dell'economia italiana novembre-dicembre 2025 – hanno ridotto l'incertezza e favorito la liquidità, contenendo in parte le pressioni al ribasso sulla crescita dell'economia mondiale. L'inizio del 2026 è stato segnato da nuovi focolai di instabilità che supportano le previsioni di un rallentamento dell'attività economica a livello internazionale per l'anno in corso ". Crescita debole per l'Italia nel terzo trimestre 2025.

