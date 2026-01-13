Lisa canta Ornella | un concerto omaggio all' icona della musica italiana

Venerdì 16 gennaio, il Mama's Club ospita “Lisa canta Ornella”, un concerto che rende omaggio alla celebre cantante italiana Ornella Vanoni. L’evento propone un’interpretazione ricercata e rispettosa delle sue canzoni, celebrando la sua carriera e il suo contributo alla musica italiana. Un’occasione per ascoltare, in un’atmosfera intima e sobria, le melodie che hanno segnato un’epoca e continuano a ispirare.

Venerdì 16 gennaio, il Mama's Club presenta “Lisa canta Ornella”, un concerto-omaggio raffinato e originale a Ornella Vanoni, un’icona senza tempo, così come la vera arte. Una presenza carismatica, coraggiosa che ha saputo portare avanti la sua autenticità a dispetto di ciò che le conveniva, una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Verissimo, l’omaggio di Silvia Toffanin a un’icona della musica: Ornella Vanoni Leggi anche: Addio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lisa omaggia Ornella Vanoni: concerto al Mama's Club di Ravenna. Lisa omaggia Ornella Vanoni: concerto al Mama's Club di Ravenna - Concerto omaggio ad Ornella Vanoni interpretato da Lisa al Mama's Club di Ravenna. mentelocale.it

Auguri a Lisa per i suoi 49 anni, cantante che negli anni 90 spopolò in radio dopo un ottimo piazzamento al festival di Sanremo con “Sempre”, un pezzo bellissimo. Chi se la ricorda - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.