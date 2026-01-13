Lisa canta Ornella | un concerto omaggio all' icona della musica italiana

Da ravennatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio, il Mama's Club ospita “Lisa canta Ornella”, un concerto che rende omaggio alla celebre cantante italiana Ornella Vanoni. L’evento propone un’interpretazione ricercata e rispettosa delle sue canzoni, celebrando la sua carriera e il suo contributo alla musica italiana. Un’occasione per ascoltare, in un’atmosfera intima e sobria, le melodie che hanno segnato un’epoca e continuano a ispirare.

Venerdì 16 gennaio, il Mama's Club presenta “Lisa canta Ornella”, un concerto-omaggio raffinato e originale a Ornella Vanoni, un’icona senza tempo, così come la vera arte. Una presenza carismatica, coraggiosa che ha saputo portare avanti la sua autenticità a dispetto di ciò che le conveniva, una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Verissimo, l’omaggio di Silvia Toffanin a un’icona della musica: Ornella Vanoni

Leggi anche: Addio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lisa omaggia Ornella Vanoni: concerto al Mama's Club di Ravenna.

lisa canta ornella concertoLisa omaggia Ornella Vanoni: concerto al Mama's Club di Ravenna - Concerto omaggio ad Ornella Vanoni interpretato da Lisa al Mama's Club di Ravenna. mentelocale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.