L’inquilino muore e due 30enni si impossessano della casa sfitta nel quartiere Montanara | denunciati

Due giovani di 30 anni, di origine straniera, sono stati denunciati dai Carabinieri di Parma Centro per aver occupato una casa sfitta nel quartiere Montanara dopo il decesso dell'inquilino. L’indagine ha chiarito i fatti e confermato l’occupazione non autorizzata dell’immobile. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme e delle proprietà private.

