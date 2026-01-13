L’inquilino muore e due 30enni si impossessano della casa sfitta nel quartiere Montanara | denunciati
Due giovani di 30 anni, di origine straniera, sono stati denunciati dai Carabinieri di Parma Centro per aver occupato una casa sfitta nel quartiere Montanara dopo il decesso dell'inquilino. L’indagine ha chiarito i fatti e confermato l’occupazione non autorizzata dell’immobile. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme e delle proprietà private.
I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno concluso un'indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di una coppia di 30enni di origine straniera. I due sono ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili del reato di invasione di edificio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
