L’inganno la pressione psicologica il ritiro del sacchetto | così un 16enne ha truffato un’anziana a Roma

A Roma, un sedicenne ha messo in atto una truffa ai danni di un’anziana, sfruttando tecniche di inganno e pressione psicologica. Attraverso una telefonata ingannevole, ha indotto la vittima a consegnare denaro e oggetti di valore, ritirando poi il “sacchetto” con i beni. L’episodio evidenzia le modalità ricorrenti di questa tipologia di reato e la vulnerabilità delle persone anziane.

Roma, 13 gennaio 2026 – Era stato “reclutato” per l’ultimo atto di un copione ormai noto: la telefonata ingannevole, poi la pressione psicologica sull’anziana vittima, fino al ritiro del “sacchetto” di denaro e preziosi. Questa volta, però, la scena si è interrotta prima che il truffatore facesse perdere le sue tracce. Il giovane, un sedicenne di origini egiziane stabile nell’hinterland partenopeo, è stato arrestato in flagranza, col bottino ancora in tasca, dalla Polizia di Stato. È accaduto a Tor Lupara, quando gli agenti della V Sezione della Squadra mobile si sono imbattuti in un ragazzo, evidentemente di origini straniere, che versava in uno stato sospetto “di attesa” nei pressi del cancello di una villetta indipendente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Gioielli da 40mila euro nascosti nelle mutande: così scappavano dopo aver truffato un’anziana Leggi anche: Meda, l’inganno sullo smartphone: “Pagamento sospetto, ci chiami subito”. Pensionato truffato per 1.600 euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il primo grande inganno fiscaleQuando il Fisco, in sede di accertamento, considera un’operazione soggettivamente inesistente… e ti ricalcola IRES e IVA come se nulla fosse. La verità è semplice: quando il Fisco può prendere… prende tutto quello che p - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.