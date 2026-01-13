L' influenza continua a circolare | nel Lazio 15 casi ogni mille assistiti

L'influenza resta presente nel Lazio, con un tasso di circa 14-15 casi ogni mille assistiti. La diffusione del virus evidenzia l’importanza di adottare pratiche preventive e di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per tutelare la salute pubblica durante questa stagione.

L'influenza continua a circolare e nel Lazio in questo momento si registrano 14- 15 casi ogni mille assistiti. Lo evidenzia all'agenzia Dire la segretaria dell'Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Roma, Cristina Patrizi, che fa il punto sulla diffusione del virus e il lavoro dei.

