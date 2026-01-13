Linea 2 bus Amtab ripristinate due fermate su via Papalia a Japigia

A partire dal 19 gennaio, la linea 2/ del bus Amtab riprenderà il servizio su via Papalia, nel quartiere Japigia di Bari. Sono state ripristinate due fermate lungo questa tratta, migliorando così la qualità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico nella zona. Questo intervento mira a garantire maggiore comodità agli utenti e a favorire una mobilità più efficiente nel quartiere.

Bari, tornano i bus della linea 2/ in via Papalia a Japigia: ripristino dal 19 gennaio - La modifica del percorso della linea 2/ era stata introdotta nel settembre scorso in concomitanza con l’apertura di alcune aree di cantiere. giornaledipuglia.com

Tornano i bus linea 2/ in via Papalia a Japigia - Leccese: “Decisione arrivata dopo confronto coi cittadini” Dal prossimo 19 gennaio Amtab ripristinerà il transito dei bus e le fermate della linea 2/ in via Papalia, al quartiere Japigia. ambienteambienti.com

