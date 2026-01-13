Linea 2 bus Amtab ripristinate due fermate su via Papalia a Japigia

A partire dal 19 gennaio, la linea 2/ del bus Amtab riprenderà il servizio su via Papalia, nel quartiere Japigia di Bari. Sono state ripristinate due fermate lungo questa tratta, migliorando così la qualità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico nella zona. Questo intervento mira a garantire maggiore comodità agli utenti e a favorire una mobilità più efficiente nel quartiere.

Sarà ripristinato dal prossimo 19 gennaio il transito della linea bus 2 Amtab in via Papalia, nel quartiere Japigia di Bari. Il percorso era stato modificato a settembre 2025 a causa dell'apertura di alcuni cantieri. Due le fermate momentaneamente soppresse che saranno ripristinate dopo la. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

