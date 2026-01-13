L' incubo è finito atterrato a Ciampino l' aereo proveniente dal Venezuela con Trentini e Burlò

Alle prime luci del mattino, l’aereo proveniente da Caracas si è fermato a Ciampino, riportando in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela. L’arrivo segna la conclusione di un lungo periodo di incertezza, permettendo ai due cittadini di riabbracciare le loro famiglie. Un momento di sollievo e di fine di un lungo percorso di attesa, che si è concluso con un ritorno in patria.

Atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

